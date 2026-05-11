За вандализм на природных и исторических объектах грозит до трех лет тюрьмы

В Министерстве внутренних дел заявили, что в Казахстане участились случаи порчи природных и исторических объектов ради «хайпа» и публикации видео в социальных сетях.

Подобные действия наносят ущерб культурному и природному наследию страны и влекут ответственность, предусмотренную законом.

В МВД подчеркнули, что природные памятники, заповедники, национальные парки и исторические объекты являются национальным достоянием Казахстана и находятся под охраной государства.

Нанесение надписей, повреждение скал, памятников и других объектов культуры и природы рассматривается не как безобидная шалость, а как нарушение закона.

Согласно статье 294 уголовного кодекса РК «Вандализм», за порчу объектов, охраняемых государством, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 2000 МРП, общественных работ, ареста до 50 суток, ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

В ведомстве напомнили, что уважение к истории, природе и окружающим — обязанность каждого гражданина.

Любые проявления вандализма будут получать принципиальную правовую оценку, а наказание за такие правонарушения остается неотвратимым.