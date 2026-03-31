В регионе запустят 67 инвестиционных проектов и создадут 6 тысяч рабочих мест

По поручению акима Туркестанской области в пересмотрен и сформирован пул региональных инвестиционных проектов на 2026-2029 годы. В перечень включены 122 проекта, их общая стоимость 2 триллиона 800 миллионов тенге.

Уже запущен проект ТОО «Созак груп» по производству спецодежды и обуви. В Байдибекском районе создается производственный комплекс, где будут работать ремесленные и швейные мастерские.

В 2026 году планируется запуск 67 проектов, их общая стоимостью более 369 млрд тенге. Их реализация позволит создать 5 894 новых рабочих мест. В настоящее время в 7 сельских округах Сауранского района ведется строительство 124 индустриальных парков. Проводятся работы по обеспечению производственных площадок необходимой инфраструктурой.

В Жетысайском районе строительство индустриального парка завершено, ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

В Ордабасинском районе и городе Арысь строительство индустриальных парков уже завершено, в Туркестане и Шардаринском районе работы близятся к завершению. В Казыгуртском районе проводятся работы по наружной облицовке зданий.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Строительство промышленных парков должно вестись качественно и в срок. Необходимо обеспечить своевременный запуск производств. В отношении руководителей, проявляющих халатность при выполнении поручений, будут приняты соответствующие меры».

Индустриальные парки создаются и в 3 сельских округах Тюлькубасского района. На данный момент готов индустриальный парк в селе Балыкты, где сосредоточены откормочные площадки. В селе Машат продолжается строительство аналогичного парка.

В Толебийском районе завершено строительство производственных объектов, ведутся работы по запуску проектов. Вместе с тем, в Сарыагашском, Келесском, Отырарском районах и городе Кентау завершены только работы по выравниванию земельных участков. Эти районы отстают от производственного графика.

В Сайрамском районе завершается строительство лишь 2 производственных зданий, строительство остальных 3 объектов еще не окончено.