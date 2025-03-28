Как Нацбанк планирует повышать доходность пенсионных накоплений?

Национальный банк и управляющие пенсионным портфелем отчитались перед общественным советом при ЕНПФ о планах по повышению доходности пенсионных активов. В центре внимания — внедрение новых инвестиционных инструментов.

«Планируется пересмотреть действующую стратегическую аллокацию валютного портфеля путем увеличения более доходных классов активов, таких как акции и альтернативные инструменты, до 40%. Будет рассмотрен вопрос включения инвестиций в альтернативные инструменты (хедж-фонды, фонды частного капитала, фонды недвижимости и другие) с долей до 10%, которые широко применяются пенсионными и суверенными фондами в мире», — указано на сайте ЕНПФ.

По словам финансового консультанта Азамата Успанова, задача пенсионного фонда — сохранить деньги вкладчиков и постараться обогнать инфляцию. Для этого средства распределяются по разным активам, что позволяет снизить риски. Диверсификация используется как способ повышения доходности.

Азамат Успанов, семейный финансовый консультант: «Золотое правило инвестора — это диверсификация, 10% это не от всего портфеля, а от долларовых активов и даже если будут просадки, это будет незначительное снижение в целом. Будет доход, не будет, но то, что портфель пенсионного фонда будет более валотилен и будет больше зарабатывать, это возможно с помощью такого, что добавляют такие активы как частные фонды».

Эксперты подчёркивают, что надеяться только на государственный пенсионный фонд — недостаточно. Во многих странах существуют дополнительные пенсионные программы, позволяющие получать более высокую доходность. В Казахстане такие программы пока не внедрены, но тема становится всё более актуальной, особенно с учётом ожидаемой высокой инфляции в этом году. По словам экономиста Жаныбека Айгазина, доходность пенсионных активов зависит и от состояния мировой экономики.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Встанет вопрос о доходности с одном стороны, а с другой стороны — в каком состоянии всемирная экономика, которая отражается на фондовом и финансовых рынках, на доходности бондов, облигаций, на доходности фондовой биржи, золота, нефти. Фонд финансовых инструментов прогнозировать достаточно сложно».

Эксперты советуют заранее задуматься о создании инвестиционных счетов для обеспечения достойной пенсии. Однако казахстанцы действуют иначе — досрочные изъятия из ЕНПФ растут. Если два года назад за первые месяцы было снято около 22 млрд тенге, то в прошлом году за тот же период — уже более 57 млрд, в 2,5 раза больше. Это снижает будущие пенсионные выплаты и может привести к бедной старости.