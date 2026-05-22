Туркестанская область становится новым промышленным центром Казахстана

Туркестанская область делает ставку на промышленность и инвестиции. В регионе планируют открыть сразу несколько новых производств от сельхозтехники до заводов по выпуску удобрений и оборудования для трансформаторов. Новые проекты обсудили на заседании инвестиционного штаба под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

По словам главы региона, каждый проект будет находиться на особом контроле, а инвесторам окажут необходимую поддержку.

Часть предприятий появится в специальной экономической зоне Туркестана и в Сауранском районе. Здесь планируют наладить выпуск сельхозтехники, карбамидных удобрений, хлопкового масла, оборудования для капельного орошения и комплектующих для трансформаторов. Только по итогам прошлого года в экономику области привлекли 1,7 триллиона тенге инвестиций. Было запущено 58 проектов и создано свыше 8 тысяч рабочих мест.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы будем тщательно контролировать ход реализации каждого проекта и оказывать поддержку в решении возникающих вопросов. Верим, что эти инициативы станут драйвером развития экономики региона».

В этом году власти намерены сохранить темпы и реализовать ещё 67 проектов на сумму 369 миллиардов тенге. Сейчас в регионе сформирован пул из 122 инвестпроектов общей стоимостью 2,7 триллиона тенге. Ожидается, что это позволит создать около 18 тысяч рабочих мест.