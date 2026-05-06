Рынок недвижимости в Казахстане переживает этап охлаждения и переоценки. Покупатели стали осторожнее, а сделки взвешенными. Но по данным нацбанка, признаков перегрева рынка нет. При этом дорогие кредиты и рост себестоимости строительства продолжают медленно подталкивать цены вверх. Эксперты отмечают, что нынешнее затишье это скорее передышка перед новым этапом активности.

Перегрева на рынке недвижимости нет, об этом заявили в Нацбанке. По данным регулятора, темпы роста цен замедлились, если в последнем квартале прошлого года жилье подорожало сразу на 5%, то за первые три месяца этого всего на 0,6%. Более того, на первичном рынке цены и вовсе снизились.

«Рост цен на недвижимость, в первую очередь, зависит от соотношения спроса и предложения, условий ипотечного кредитования, доходов населения и инвестиционной активности. Инфляция может оказывать косвенное влияние, в том числе через рост стоимости строительных материалов и услуг», — Национальный банк РК.

Эксперты отмечают, высокая базовая ставка делает ипотеку в банках второго уровня менее доступной. Квартиры по ставкам БВУ берут редко, ключевую роль на рынке играют льготные программы. При этом покупательский спрос не высокий.

«Льготные программы поддерживают. Ипотека занимает около 30% рынка в Казахстане. После обвала января и февраля мы не восстановились после этого резкого падения, и я уверен, что до конца года мы не восстановимся. К обычным цифрам 36-40 тысяч сделок мы не придем, потому что покупатель стал избирательным», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Высокая базовая ставка отражается и на строительной отрасли, возводить жилье становится дороже, говорят эксперты. Несмотря на отсутствие резких скачков, цены постепенно растут. По данным специалистов, в Алматы квадратный метр стоит рекордные 850 тысяч тенге, в Астане держится в диапазоне около 600 тысяч, в Шымкенте 500 тысяч за квадрат.

«Ужесточением закона о долевом строительстве, вот это является ключевым фактором, который подталкивает цену вверх. Скорее всего, этот год мы закончим с приростом стоимости + 15 процентов. Сейчас, скажем так, затишье связано с изучением рынка, что конец 2025 года был довольно перегрет. Напомню, что в декабре был рекордный объем сделок, более 53 тысяч сделок при среднем показателе в 35 в среднем по году. Поэтому сейчас рынок восстанавливается», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Эксперты сходятся во мнении, что уже во втором полугодии рынок оживится и спрос постепенно начнёт расти. По данным нацбанка в прошлом году казахстанцам выдали ипотечные займы на сумму 2 триллиона 400 миллиардов тенге, это на 16,7% больше, чем в 2024-ом.