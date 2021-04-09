На чемпионате Азии по дзюдо в Бишкеке шымкентская спортсменка завоевала бронзовую медаль.
В весовой категории до 57 кг среди женщин третье место заняла Севара Нишанбаева.
В борьбе за бронзу наш спортсменка победила новозеландскую спортсменку Джюстина Бишопа. В этом весе золото завоевала китаянка Тонгжуан Ли, а серебро досталось Джису Ким (Южная Корея). Узбекистанка Нулифар Ермаганбетова завоевала вторую бронзу соревнований.
Стоит отметить, в столице Киргизии из 30 стран боролись 215 мастеров татами. ⠀⠀⠀