В Шымкенте стартовал первый тур турнира «Shymkent Judo League»

1-й тур традиционного турнира «Shymkent Judo League» проходит среди парней и девушек 14 и 15 лет. Турнир пройдет в несколько этапов. Финал состоится в конце года и лучшие дзюдоисты будут отобраны в резервную сборную Шымкента.

Для Дианы Захаровой, это шанс, она уже одержала победу в своей весовой категории.



Диана Захарова, дзюдоистка: «Спорт для меня-это дисциплина и труд. Финал для меня был более менее сложный, потому что вышла с подругой, но как говорится на татами-враги, а за татами – лучшие друзья. Для меня-это не очень хороший результат, я могла и лучше, но первое место заработала, значит смогла. Сколько соревнований проигрывала, вот выиграла. Хочу стать олимпийской чемпионкой, чтобы первое место зарабатывалось, главное, чтобы мной гордились мои родители и мой тренер. Хочу стать первой Олимпийской чемпионкой. Спасибо большое моему тренеру, спасибо что он верит в меня, не опускает руки, благодаря ему я тут».



В соревнованиях принимают участие 250 спортсменов. На татами выходят представители 10 спортивных школ по дзюдо и клубов. Дзюдо в Шымкенте популярно и привлекает всё больше молодых спортсменов.



Алтынбек Абаев, вице-президент федерации по дзюдо г. Шымкента: «Сейчас набираем очень хороший оборот, отсюда отбор наших спортсменов на чемпионат Казахстана, в дальнейшем чемпионат Азии, отсюда мы уже выявляем сильнейших спортсменов. Во всех областях и городах мы начали Лигу. В этой Лиге вы видите какое оформление, чтобы ребята знали и в дальнейшем выходили на мировые турниры, чтобы осознали уровень, подняли свою оценку, чтобы когда выходили и боролись, получали уверенность. Поэтому мы создали «Шымкент Дзюдо Лигу» позже, мы собираемся сделать «Республиканскую Дзюдо Лигу». Всех молодых спортсменов призывать, пусть занимаются спортом, не обязательно быть дзюдоистом, самое главное, чтобы отвлеклись от гаджетов, занимались спортом и хорошо учились. Вы знаете спорт – это посол мира, спорт всегда нас везде объединяет, занимайтесь спортом».



Ранее сборная Казахстана заняла третье место на турнире «Kazakhstan Barys Grand Slam». В весовой категории до 81 килограмма чемпионом соревнований стал Жалгас Кайролла, а в категории до 100 килограммов золотую медаль завоевал Марат Байкамуров.