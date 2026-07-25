25 новых медобъектов строят в Туркестанской области

Перинатальная помощь в области организована по трехуровневой системе. Сегодня услуги населению оказывают 12 медицинских организаций. Обеспеченность родильных учреждений медицинскими кадрами достигла 95%, оборудованием — 83%.

В регионе сохраняется положительная динамика: снижается число родов путем кесарева сечения, сокращаются показатели ранней неонатальной и перинатальной смертности. За последние 12 лет уровень материнской смертности уменьшился на 59%.

О результатах работы перинатальной службы рассказал Асхан Байдувалиев, руководитель управления здравоохранения Туркестанской области: «В рамках программы «Аңсаған сәби» выделенные области квоты были полностью освоены, в результате на свет появились 988 детей, в том числе 87 двоен и три тройни. В целях совершенствования медицинской помощи женщинам областным перинатальным центрам №1 и №3 присвоен республиканский статус «Авторитетный родильный дом». Кроме того, открыты «Центр защиты плода» и пансионаты «Салауатты ана», реализуется программа «Stop Infection». А благодаря внедрению ситуационного центра в областном перинатальном центре №3 основные индикаторы улучшились на 14%».

Особое внимание уделяется повышению квалификации медицинских работников. На сегодняшний день симуляционное обучение прошли более 3,5 тысяч специалистов. С момента образования Туркестанской области младенческая смертность снизилась на 25%, а детская — почти на 7%.

Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В государственных медицинских организациях работают 19 компьютерных томографов, восемь аппаратов УЗИ экспертного класса и семь магнитно-резонансных томографов. Дополнительно определена потребность в оснащении учреждений родовспоможения и детского здравоохранения.

На эти цели предложено выделить 5,1 млрд теңге.

Кроме того, в прошлом году для транспортировки новорожденных были приобретены два современных реанимобиля стоимостью 180 миллионов теңге.

Зулфухар Жолдасов, заместитель акима Туркестанской области подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить профилактике заболеваний и развитию медицинской инфраструктуры: «Необходимо довести уровень охвата вакцинацией как минимум до 95%, снизить показатели материнской и младенческой смертности, обеспечить раннее выявление онкологических заболеваний, укрепить материально-техническую базу кардиологической службы, улучшить санитарное состояние медицинских организаций и довести охват населения системой обязательного социального медицинского страхования до 90%».

В регионе продолжается строительство 25 объектов здравоохранения. Среди них — восемь врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта, 11 медицинских пунктов и пять объектов дислокации.

Реализация этих проектов позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей области.