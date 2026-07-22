22-летнему жителю Шымкента успешно провели высокотехнологичную операцию

Врачи городской клинической больницы №1 Шымкента успешно провели высокотехнологичную операцию 22-летнему пациенту, поступившему в тяжелом состоянии с повторным кровотечением из желудочно-кишечного тракта.

У пациента 2004 года рождения были диагностированы бронхоэктатическая болезнь, портальная гипертензия, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, тяжелая постгеморрагическая анемия, тромбоцитопения и белково-энергетическая недостаточность.

До хирургического вмешательства пациенту проводилось комплексное консервативное и эндоскопическое лечение. Однако оно не принесло результата, а кровотечение повторилось дважды. В связи с непосредственной угрозой жизни врачебный консилиум принял решение о проведении сложной операции.

В ходе вмешательства хирурги выполнили лапаротомию, удалили селезенку и сформировали спленоренальный анастомоз — соединение между селезеночной и левой почечной венами, позволяющее восстановить кровообращение.

Основной целью операции было прекращение повторных кровотечений, снижение портальной гипертензии и предотвращение опасных для жизни осложнений.

Операция прошла успешно, пациент находится под наблюдением врачей.