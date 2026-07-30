Социальные продукты: в Туркестане хлеб продают по 70 теңге

Жители Туркестана могут приобрести социально значимые продукты питания на 30–40 процентов дешевле рыночной стоимости. Особенно высоким спросом пользуется социальный хлеб по 70 теңге. Предприниматели планируют расширить производство и открыть дополнительные торговые точки.

Жительница Туркестана Сауле Укибаева работает в этой пекарне уже 24 года. За это время она в совершенстве освоила технологию выпечки различных хлебобулочных изделий. Чтобы жители региона вовремя получали свежий хлеб, её рабочий день начинается вечером.

Пекарь Сауле Укибаева рассказала, как организован процесс производства социального хлеба: «Заработок у нас хороший. За один замес используем более 500 килограммов теста. Из одной закваски получается около 180 буханок. Затем тесто отправляем на расстойку, а спустя полчаса выпекаем».

Предприятие работает на рынке уже более 31 года. Помимо Сауле здесь трудятся около десяти специалистов. Несмотря на широкий ассортимент продукции, особое внимание уделяют выпуску социального хлеба, который поставляют в специализированные магазины по цене 70 теңге за буханку.

Перизат Есенова, директор ТОО «Ғажайып-П» отмечает, что доступные цены удается сохранять благодаря сотрудничеству с социальными магазинами: «Мы выпускаем 7–8 тысяч буханок хлеба в день. Чтобы сдерживать цены, поставляем хлебобулочные изделия в социальные магазины по сниженной стоимости. Кроме того, каждую неделю участвуем в ярмарках и реализуем социальный хлеб на специально определённых торговых площадках города. Также обеспечиваем продукцией все социальные магазины».

Из-за высокого спроса предприниматель намерен увеличить объёмы производства. Уже началось строительство второй пекарни. По словам специалистов, для реализации проекта местный акимат выделил земельный участок и оказал необходимую поддержку. Кроме того, для стабилизации цен в регионе заключены соглашения и с другими производителями продуктов питания.

По словам Лауры Жанасбаевой директора департамента стабилизационного фонда АО СПК «Туркестан», поддержка оказывается не только торговым сетям, но и местным производителям: «Через стабилизационный фонд заключены договоры и с другими производителями продуктов. Мы работаем не только по оборотной схеме, но и по форвардным контрактам. Производителям местной овощной продукции заранее выделяются средства, которые они используют в производстве. Затем выращенная продукция реализуется в стабилизационный фонд по сниженным ценам и продаётся населению по установленной стоимости».

Сегодня социальные товары в Туркестане реализуются в 42 социальных магазинах, пяти крупных супермаркетах и 15 специализированных торговых точках. Приобрести их также можно на еженедельных сельскохозяйственных ярмарках и на рынке «Куаныш».

Цены здесь на 30–40 процентов ниже рыночных. В настоящее время на складах стабилизационного фонда хранится запас продукции на сумму 34 миллиона теңге.

Для расширения сети торговых точек подготовлены ещё восемь земельных участков, где за счёт частных инвестиций планируется строительство новых объектов.