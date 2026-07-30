Героини нашего времени

Проблема кризисных ситуаций для женщин в Казахстане, к сожалению, все еще остается актуальной. Домашнее насилие, нужда, страх и ежедневные трудности оставляют семьи один на один с бедой. Но в самые сложные моменты на помощь приходят те, кто готов протянуть руку помощи.

Только за прошлый год общественным фондом «Маяк» было выполнено колоссальное количество работы: оказана адресная и долгосрочная поддержка десяткам клиентов, проведены десятки мероприятий для детей в клубе «Радуга», организованы продуктовые акции для нуждающихся семей и запущены важные социальные проекты.

Наталья Сарсенова, директор ОФ «МАЯК»: «Наш фонд начал свое основание в 2018 году, буквально послезавтра нам будет 8 лет. Мы открылись в городе Шымкенте благодаря трем женщинам, которые увидели, в то время нужду, большая была проблема, что женщины попадали в кризис и не видели выхода, не видели помощи, и наши женщины просто решили протянуть эту руку помощи, образовав наш фонд, через который бы могли построить кризисный центр».

Фонд ведет системную работу: оказывает психологическую поддержку и помогает справляться с последствиями кризисов. За каждой победой фонда стоят не только цифры отчетов, но и люди — неравнодушные волонтеры, психологи и юристы, которые безвозмездно делятся своей экспертизой, помогая женщинам восстановить справедливость и защитить свои права.

Акмарал Сабденова, юрист: «Не знают многие как оформить и получить пособие, получить АСП, встать на очередь на получение квартиры, такие вопросы как расторжение брака, подача алиментов и так далее, которые казалось бы на сегодняшний день при доступности всей информации, но есть такие моменты, что женщины просто может это связано с ее эмоциональным психологическим состоянием в которое она попадает, но мы оказываем такую помощь».

Главная стратегическая цель сегодня — завершение строительства нового кризисного центра «Дом надежды», который обеспечит целостную и долгосрочную поддержку женщинам и их семьям. А пока строительство продолжается, фонд не прекращает ежедневную заботу: в детском клубе «Радуга» для ребят создана безопасная развивающая среда, где они могут учиться, общаться и радоваться детству.

Творить добро и поддерживать отечественные социальные инициативы может каждый.

Наша телекомпания «Отырар» не осталась в стороне: мы приобрели качественную продукцию «Алтын бала» казахстанского производства «Capable group» и передали ее в фонд «Маяк».

Ведь помогать тем, кто в этом нуждается — значит строить сильное и здоровое общество.