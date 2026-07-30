Килограммовый ком волос удалили из желудка 15-летнего подростка в Шымкенте

В городскую детскую клиническую больницу Шымкента бригадой скорой медицинской помощи был доставлен подросток 2011 года рождения.

При поступлении пациент жаловался на боли в животе, снижение аппетита, раздражительность и общую слабость.

В приемном отделении подростка осмотрели дежурные хирурги. Для уточнения диагноза были проведены лабораторные и инструментальные исследования, включая общий анализ крови и мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, обзорную рентгенографию и компьютерную томографию.

По результатам обследования было принято решение о проведении экстренной операции.

В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка инородное образование — трихобезоар (плотный ком волос) весом около 1 килограмма и длиной 30 сантиметров.

Операция прошла успешно. После вмешательства подросток был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения врачей.