52 семьи в Мактааральском районе получили жильё

В Мактааральском районе 52 семьи получили новое жильё. В селе «Фирдауси» Туркестанской области ключи от арендных квартир вручили гражданам из социально уязвимых категорий, состоящим в очереди на жильё, а также многодетным семьям.



Обладателями арендных квартир стали представители социально уязвимых категорий населения и многодетные семьи.



В церемонии вручения ключей новым жильцам принял участие аким Мактааральского района Бахыт Асанов. Он поздравил новосёлов с важным событием и пожелал благополучия: «Для каждого казахстанца собственный дом — это начало новой жизни, исполнение давней мечты и основа семейного благополучия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание обеспечению граждан доступным жильем. В этом направлении ведется системная работа при поддержке местных исполнительных органов. Сегодня в Мактааральском районе успешно реализован еще один важный социальный проект».



Всего в рамках специального проекта построено 50 жилых домов, в которых расположено 100 квартир. Стоимость проекта составила 1 миллиард 649 миллионов теңге. Площадь каждой квартиры — 63 квадратных метра. Планировка включает прихожую, три жилые комнаты, кухню и санитарный узел.

Кроме того, к каждому дому прилагается земельный участок площадью 7 соток. Это позволит жильцам вести личное подсобное хозяйство, выращивать сельскохозяйственную продукцию и улучшать своё материальное положение.



Одной из счастливых обладательниц новой квартиры стала Ульжан Каратаева. Свою радость она выразила словами благодарности: «Большое вам спасибо! Пусть Аллах воздаст вам за ваши добрые дела. Я очень счастлива. Все мои чувства сейчас невозможно передать словами. От всей души благодарю всех, кто помог нам обрести этот дом».



Стоит отметить, что акимат Жанажольского сельского округа также переехал из села Акжол в новое административное здание, расположенное в селе «Фирдауси». В ближайшее время здесь планируется строительство спортивных и детских игровых площадок, а также дома культуры.