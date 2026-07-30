Казахстанские стендовики вошли в восьмерку сильнейших в Китае

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе завершила выступление на четвертом этапе Кубка мира в китайском Ханчжоу. В соревнованиях смешанных команд в дисциплине «трап» лучший результат среди отечественных спортсменов показали Наргиза Сарманова и Марк Почивалов.

Казахстанский дуэт поразил 143 мишени из 150, заняв восьмое место среди 29 сильнейших команд мира. До попадания в финальную четверку Сармановой и Почивалову не хватило всего двух точных выстрелов. Еще одна казахстанская пара — Элеонора Ибрагимова и Даниил Почивалов — завершила соревнования на 17-й позиции, набрав 137 очков.

Победителями этапа стали представители Австралии Пенни Смит и Джеймс Уиллетт, которые сначала повторили мировой рекорд в квалификации, поразив 149 из 150 мишеней, а затем подтвердили свое превосходство в финале, завоевав золотые медали.

Серебро досталось стрелкам Китая, а бронзовые награды выиграла команда Италии.