Шымкентский след в списке «Әділет»: 5 имен, которые стоит запомнить

В партийном списке «Әділет» немало представителей нашего города. Редакция OTYRAR отобрала 5 человек, которые представляют разные сферы — от госуправления до бизнеса и общественной работы, чтобы показать, чьи интересы будут звучать в Курултае.

1. Бахадыр Нарымбетов (№116)

Текущая должность: Председатель маслихата города Шымкент (с марта 2023 года).

Бэкграунд: Опытный госслужащий. В разные годы занимал посты заместителя акима Шымкента (2010–2015), работал в Администрации Президента РК и структурах «КазТрансГаз».

Ключевой факт: Имеет многолетний опыт партийной работы: был первым заместителем председателя Шымкентского филиала партии «Nur Otan», а ныне возглавляет филиал партии «AMANAT».

2. Бауржан Жамалов (№68)

Текущая роль: Управленец с опытом работы на региональном уровне.

Бэкграунд: Занимал должность заместителя акима Южно-Казахстанской области (2017–2018), где курировал промышленность, инновации и сельское хозяйство. Ранее занимался бизнесом в Шымкенте (директор «Мырзакент-Холдинг»).

Ключевой факт: Депутат областного маслихата VI созыва. Хорошо знаком с производственным сектором региона.

3. Нурсадык Ергешбек (№62)

Текущая роль: Эксперт в сфере коммунального хозяйства и энергетики.

Бэкграунд: Работал заместителем акима города Шымкент (с 2018 года), где курировал вопросы энергетики, ЖКХ и жилищной инспекции. До этого руководил крупными производственными и коммунальными предприятиями (включая «Қуатжылуорталық-3»).

Ключевой факт: Имеет репутацию «хозяйственника», работавшего в системе управления городскими ресурсами Шымкента в период трансформации города в мегаполис.

4. Даурен Битемиров (№44)

Текущая роль: Предприниматель, руководитель в фармацевтической отрасли.

Бэкграунд: Является руководителем компаний «Зерде-Фарма Казахстан» и «Зерде-Фарма Юг». Его деятельность сосредоточена в сфере фармацевтического обеспечения и логистики в Шымкенте.

Ключевой факт: Представитель бизнес-сообщества, чей опыт связан с реальным сектором экономики и обеспечением нужд региона через частные структуры.

5. Наргиза Керімбаева (№81)

Текущая роль: Общественный деятель, председатель женского крыла партии в Шымкенте.

Бэкграунд: Бывший депутат городского маслихата Шымкента (2021–2023). Генеральный директор ТОО «Retail Stores Kazakhstan» и президент общественного фонда «Mobil Plus Komek».

Ключевой факт: Активно участвовала в социальной работе во время пандемии, за что была отмечена государственной медалью «Халық Алғысы». Эксперт в вопросах социального предпринимательства.

Партия «Әділет» официально утвердила список из 186 кандидатов. Важно понимать: это лишь первый этап. Если партия преодолеет необходимый электоральный порог, места в Курултае будут распределены между этими людьми согласно их очередности в списке.

Это значит, что каждый из них — потенциальный представитель наших интересов в главном законодательном органе страны. Кто из них пройдет в Курултай — покажет результат голосования. А пока — следим за тем, какие идеи они предлагают для развития нашего Шымкента».