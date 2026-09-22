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На главную Анонс В Шымкенте выявили несовершеннолетних, работавших ночью в банкетном зале

В Шымкенте выявили несовершеннолетних, работавших ночью в банкетном зале

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Редактор Юлия Машковская
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Прокуратура Еңбекшинского района Шымкента провела рейд по ночным развлекательным заведениям города. Проверка была направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдение общественного порядка.

Во время рейда правоохранители выявили несколько нарушений. В ресторане «Delice» обнаружили кальян, а в банкетном зале «Grand Khadisha» зафиксировали факт работы несовершеннолетних в ночное время.

По выявленным фактам составлены административные протоколы.

В прокуратуре сообщили, что подобные проверки будут продолжены.

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