В Шымкенте выявили несовершеннолетних, работавших ночью в банкетном зале

Прокуратура Еңбекшинского района Шымкента провела рейд по ночным развлекательным заведениям города. Проверка была направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдение общественного порядка.

Во время рейда правоохранители выявили несколько нарушений. В ресторане «Delice» обнаружили кальян, а в банкетном зале «Grand Khadisha» зафиксировали факт работы несовершеннолетних в ночное время.

По выявленным фактам составлены административные протоколы.

В прокуратуре сообщили, что подобные проверки будут продолжены.