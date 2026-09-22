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На главную Анонс Сила аргумента: школьники-дебатеры из Шымкента стали первыми в Казахстане

Сила аргумента: школьники-дебатеры из Шымкента стали первыми в Казахстане

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Анастасия Новикова
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Шымкентские школьники стали победителями Республиканского национального дебатного турнира в Усть-Каменогорске. В соревнованиях участвовали команды из 20 регионов страны, а Шымкент представляли трое учеников школы-гимназии №1.

Для ребят эта победа стала результатом нескольких лет подготовки и выступлений на городских и республиканских этапах.

Дебаты, говорят участники, помогают не только уверенно выступать перед публикой, но и развивают критическое мышление, умение анализировать информацию и отстаивать свою позицию.

Как шымкентские школьники шли к победе — смотрите в сюжете.

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