Сила аргумента: школьники-дебатеры из Шымкента стали первыми в Казахстане

Шымкентские школьники стали победителями Республиканского национального дебатного турнира в Усть-Каменогорске. В соревнованиях участвовали команды из 20 регионов страны, а Шымкент представляли трое учеников школы-гимназии №1.

Для ребят эта победа стала результатом нескольких лет подготовки и выступлений на городских и республиканских этапах.

Дебаты, говорят участники, помогают не только уверенно выступать перед публикой, но и развивают критическое мышление, умение анализировать информацию и отстаивать свою позицию.

Как шымкентские школьники шли к победе — смотрите в сюжете.