Наши в Курултае: уроженцы Шымкента и Туркестанской области

В первый Курултай прошли девять человек, чьи имена хорошо знают в Шымкенте и Туркестанской области. Семеро — от партии «Әділет», по одному — от Respublica и «Ауыл». Рассказываем, кто это и чем они известны.

Как было и как стало

Раньше депутатов избирали в двухпалатный парламент — Мажилис и Сенат. С 1 июля 2026 года в силу вступила новая Конституция, и парламент стал однопалатным. Его место занял Курултай — 145 депутатов, которых избирают на пять лет по партийным спискам в едином общенациональном округе.

Первые выборы прошли 23 августа. Система стала компактнее: законопроекты теперь проходят через одну палату, а работа ведётся через восемь профильных комитетов.

От того, в какие комитеты попадут наши депутаты, во многом и будет зависеть, какие темы региона они смогут вести. А теперь — сам список.

Партия «Әділет» — 7 депутатов

Нурлан Толыбаев — руководитель Туркестанского областного филиала партии, член Общественного совета Шымкента, экс-советник заместителя премьер-министра. Партийная и общественная работа в регионе — его профиль; логично ждать от него организационных и партийных вопросов.

Нурлан Бекназаров — коренной шымкентский политик, почётный гражданин города, экс-депутат Сената. За плечами — многолетний законотворческий опыт в верхней палате. По профилю его темы — вопросы городского развития и законодательная работа.

Бахадыр Нарымбетов — экс-председатель маслихата Шымкента, ранее заместитель акима города. Знает представительную и исполнительную власть города изнутри. Ожидаемая зона внимания — местное самоуправление и городская повестка.

Бауыржан Жамалов — крупный южноказахстанский предприниматель, учредитель ТОО «AZALA Group», экс-заместитель акима области. Голос делового Юга. Его вероятные темы — экономика, инвестиции, поддержка предпринимательства и промышленности.

Нурсадык Ергешбек — экс-заместитель акима Шымкента, управленец с большим стажем работы в структурах акимата. Сильная сторона — знание госуправления. Профиль — региональное развитие и работа исполнительной вертикали.

Гулисхан Нахбаева — международный гроссмейстер по шахматам, уроженка Шымкента, работала в городской сфере образования. Известна спортивными достижениями и именем, узнаваемым за пределами страны. Её естественные темы — спорт, образование и продвижение имиджа региона.

Айжан Найымбекова — известный общественный деятель, руководитель ОО «Центр поддержки женщин», предприниматель. Совмещает общественную работу и бизнес. Ожидаемые направления — социальные вопросы, поддержка женщин и предпринимательства.

Партия Respublica — 1 депутат

Бекжан Айткулов — руководитель Туркестанского областного филиала партии, экс-директор завода «ЦветЛит», экс-депутат маслихата Туркестанской области двух созывов. Производственник с депутатским опытом. По профилю — промышленность и региональная экономика.

Партия «Ауыл» — 1 депутат

Захира Бегалиева — директор общественного фонда «Центр развития IT и компетенций», уроженка аула в Туркестанской области. Занимается развитием цифровых навыков и компетенций. С учётом аграрной направленности «Ауыл» её вероятные темы — цифровизация, образование и развитие сельских территорий.

Чего ждать дальше

Ближайшее, за чем стоит следить, — распределение по комитетам: бюджетный, экономический, социальный. Именно там решается, какие вопросы наши депутаты смогут поднимать на уровне всей страны. Первое крупное голосование нового Курултая — согласование новой должности вице-президента, впервые введённой в Казахстане, первая сессия соберется 28 августа 2006 года.