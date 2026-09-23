Медорганизации Шымкента вошли в число лучших в Казахстане

Медицинские организации Шымкента получили награды по итогам конкурса «Флагман медицинской помощи». Одной из главных наград удостоен Центр сердца Шымкента. Учреждение победило в республиканской номинации «Медицинские технологии будущего» за внедрение современных методов лечения и опыт проведения сложных операций.

Всего в конкурсе приняли участие 174 медицинские организации Шымкента, работающие в системе ОСМС.

В категории первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и скорой медицинской помощи первое место заняла городская поликлиника №9. Второе место присудили клинике «Алинур и К», третье — шымкентскому городскому центру крови.

В категории стационарной и стационарозамещающей помощи первое место занял Шымкентский городской перинатальный центр. Второе место получила клиника «Ортолайн», третье — городской диагностический центр.

Работу медицинских организаций оценивали по качеству оказания помощи, финансовой устойчивости, работе служб поддержки пациентов, информированию населения об ОСМС и другим показателям.

Конкурс был организован к 10-летию Фонда социального медицинского страхования.