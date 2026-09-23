Дорогая жилплощадь: как будут считать новый налог на недвижимость

Владельцев дорогой недвижимости в Казахстане ждёт повышенный налог. С 2026 года, если совокупная стоимость всех объектов одного собственника для целей налогообложения превышает 450 миллионов теңге, применяется повышенная ставка. При этом учитывается не рыночная цена квартир и домов, а стоимость, определённая для расчёта налога.

Для имущества стоимостью выше установленного порога налог составит 2 миллиона 946 тысяч 600 теңге плюс 2% от суммы превышения. Новые правила применяются к недвижимости за 2026 год, поэтому уплатить такой налог нужно будет до 1 октября следующего года.

Кого затронут изменения, как будет рассчитываться стоимость недвижимости и сколько могут заплатить владельцы дорогих квартир и домов — смотрите в сюжете.