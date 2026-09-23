В Шымкенте 24 сентября временно отключат газ в нескольких микрорайонах

24 сентября в Шымкенте временно приостановят подачу газа в ряде микрорайонов. Ограничение будет действовать с 06:00 до 23:00.

Отключение связано с работами по расширению автомобильной дороги и строительством транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би и Төлеметова, в районе зоопарка.

Без газа временно останутся отдельные участки микрорайонов Тараз, Северо-Запад, Шапағат-2, БАМ, Туркестан, Туран и Наурыз, а также ряд прилегающих улиц.

В зону отключения также попадут 179 многоквартирных домов — это 10 670 квартир, несколько жилых комплексов, около 12 822 частных домов, порядка 600 коммунально-бытовых объектов и 34 промышленных предприятия.

Жителей просят на время отключения перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудникам АО «QAZAQGAZ AIMAQ» для проведения работ и последующего восстановления газоснабжения.

При появлении запаха газа необходимо звонить по номеру 104.