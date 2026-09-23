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Доходность ЕНПФ ниже инфляции: стоит ли беспокоиться казахстанцам?

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Анастасия Новикова
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Доходность пенсионных активов ЕНПФ за восемь месяцев составила 4,2%, тогда как накопленная инфляция за этот период превысила 6%. Это означает, что положительный инвестиционный доход пока не перекрыл рост цен. Среди причин эксперты называют укрепление теңге и переоценку части валютных активов.

При этом специалисты советуют оценивать эффективность пенсионных инвестиций не по нескольким месяцам, а за более длительный период. Казахстанцы также могут передавать пенсионные накопления частным управляющим компаниям, однако более высокая доходность обычно связана и с повышенными рисками.

Почему пенсионные накопления растут медленнее инфляции и стоит ли ориентироваться на доходность частных управляющих — смотрите в сюжете.

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