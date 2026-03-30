Freedom broker
Шымкент попал в список регионов с нарушениями при использовании иностранной рабочей силы

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане завершено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление нарушений миграционного законодательства.

По итогам операции зафиксировано более 7 тысяч правонарушений. За нарушение правил пребывания к ответственности привлечены 4,1 тысячи иностранцев, ещё 2,7 тысячи — за незаконную трудовую деятельность.

Более 500 работодателей оштрафованы за незаконное использование иностранной рабочей силы, а свыше 2,2 тысячи граждан и юридических лиц — за несвоевременное уведомление полиции о проживающих у них иностранцах. Общая сумма штрафов превысила 200 млн тенге.

Судами вынесено 1,2 тысячи решений о выдворении иностранцев из страны, из них 121 человек уже принудительно выдворен. Всем им закрыт въезд в Казахстан сроком на пять лет.

Факты нарушений при привлечении иностранной рабочей силы выявлены в ряде регионов, включая Шымкент, Алматинскую, Жамбылскую и Восточно-Казахстанскую области. По этим случаям начаты досудебные расследования.

