В Казахстане планируют ужесточить миграционное законодательство в части нелегальных мигрантов.

Срок содержания ожидающих выдворения из РК иностранцев в спецприёмнике намерены ограничить одним месяцем. Эта норма будет прописана в законе впервые, что позволит Казахстану не содержать иностранцев месяцами в спецприёмниках. На Пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели законопроект, который предусматривает внесение точечных поправок в два кодекса и четыре профильных закона. По данным МВД, за последние два года и восемь месяцев за нарушение законодательства Казахстана было выдворено из страны более 25,5 тысячи иностранцев, из них почти 2 тысячи не исполнили судебные акты.

Василий ОЛЕЙНИК, депутат Мажилиса РК:»Законодательство не урегулировано. По сведениям МВД за последние 2 года и 8 месяцев текущего года за нарушение законодательства Казахстана было выдворено из страны более 25 с половиной тысяч иностранцев, из них почти 2 тысячи не исполнили судебные акты. Есть среди них лица, которые совершили административные и уголовные правонарушения. Согласно стат.данным МВД всего за указанный период из числа всех прибывающих в Казахстан иностранцев , а их ежегодно на территорию страны въезжает около 6 млн. Совершено свыше 220 тысяч административных правонарушении и около 4 тысяч преступлений. «.

Для урегулирования этих вопросов депутаты и вносят поправки. Отметим, в настоящее время в Казахстане отбывают наказание в местах лишения свободы и находятся под пробационным контролем 1300 иностранцев. Они также подлежат выдворению.