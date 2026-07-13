Водитель оспорил штраф за зимнюю резину и выиграл суд

Тюлькубасский районный суд отменил постановление полиции о привлечении водителя к административной ответственности за использование зимних шин в апреле. Кроме того, в отношении инспектора, составившего административный протокол, применено дисциплинарное взыскание.

Как следует из материалов дела, гражданина оштрафовали по части 5 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за управление автомобилем на зимних шинах в апреле текущего года.

Однако водитель обжаловал постановление в суде. Изучив материалы дела и нормы действующего законодательства, суд пришел к выводу, что привлечение к ответственности было необоснованным.

«Согласно техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрет на эксплуатацию шин с шипами противоскольжения действует только в летний период — в июне, июле и августе. Правонарушение же было зафиксировано в апреле. Кроме того, законодательством не предусмотрен запрет на использование зимних шин без шипов противоскольжения», — сообщили в суде.

В связи с этим суд признал, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 590 КоАП РК, и отменил постановление о наложении административного взыскания.

Одновременно суд вынес частное постановление о принятии соответствующих мер в отношении инспектора полиции, допустившего нарушение закона при составлении административного протокола.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по итогам рассмотрения частного постановления суда в отношении сотрудника полиции применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.