Новый дом культуры открылся в селе Мадениет

В Туркестанской области продолжается системная работа по развитию социальной инфраструктуры. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в регионе открываются новые объекты, призванные поддержать сферу культуры и повысить потенциал сельских населенных пунктов. Новый Дом культуры с уникальной библиотекой открылся в селе «Мадениет» сельского округа «Тегисшыл» Сарыагашского района.

В торжественном открытии учреждения рассчитанного на 75 мест принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он не только поздравил с сельчан с запуском объекта, но и отметил, что с момента образования области в регионе уже построены и введены в эксплуатацию 26 домов культуры и сельских клубов, пять из которых находятся в Сарыагашском районе.

«Село «Мадениет» является сплоченным и процветающим населенным пунктом. Местные жители успешно реализуют инициативу Главы государства «Таза Қазақстан», заняв в 2024 году второе место в областном конкурсе «Образцовое село». Тогда я пообещал поддержать идею строительства Дома культуры», — сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Средства на строительство Дома культуры были выделены из областного бюджета. Для жителей села новый объект стал долгожданным событием. По словам сельчанина Жанабая Бакытжана, Дом культуры станет не просто местом для проведения мероприятий, а настоящим центром искусства, духовности и общественной жизни. Здесь смогут развивать свои таланты дети и молодежь, а жители разных поколений — проводить досуг и участвовать в культурной жизни села.

«Туркестанский регион — священный край с глубокими корнями культуры и духовности. Поэтому увеличение числа таких очагов культуры послужит повышению духовного потенциала региона и передаче нашего национального наследия будущим поколениям»,— сказал житель села Жанабай Бакытжан.

Здание построено в соответствии с современными требованиями: в нем предусмотрены зрительный зал, библиотека, кабинеты для творческих кружков и служебные помещения.