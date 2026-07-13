Туркестанская область первой в стране начинает уборку урожая

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район ознакомился с ходом уборочной кампании в производственном кооперативе «Ушбастау». Именно здесь стартовала уборка пшеницы — Туркестанская область первой в стране приступила к сбору урожая нового сезона.

Производственный кооператив «Ушбастау» занимается растениеводством почти четверть века. В нынешнем сезоне здесь засеяли 700 гектаров пшеницы, 110 гектаров ячменя, 150 гектаров сафлора и 60 гектаров люцерны.

В последние годы хозяйство последовательно внедряет влагосберегающую технологию нулевой обработки почвы. В этом году она применяется уже на 600 гектарах пшеничных полей. Такой подход позволяет сохранять плодородие земли, рационально использовать влагу и повышать урожайность.

Кооператив располагает зернохранилищем вместимостью 2,5 тысячи тонн, современным парком сельхозтехники и зерноуборочными комбайнами. Постоянной работой здесь обеспечены 12 человек, еще 20 привлекаются на сезонные работы.

«Сейчас идет полив, у нас работают два дождевальных агрегата. Сейчас начали полив посевов ячменя. Мы получили всю необходимую новую технику, выделенную государством. В настоящее время предпринимателям оказывается очень большая поддержка», — Арын Калчабеков, председатель ПК «Ушбастау».

Глава региона ознакомился с организацией уборочной кампании, оценил применяемые в хозяйстве современные агротехнологии и производственный потенциал предприятия. Также он посетил выставку продукции, произведенной в Казыгуртском районе, и встретился с местными сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями.

В ходе рабочей поездки акиму представили основные показатели развития аграрной отрасли района, реализуемые инвестиционные проекты и планы на предстоящий период.

«Глава государства поручил диверсифицировать сельское хозяйство и сделать приоритетом глубокую переработку. Мы усиливаем работу в этом направлении. Необходимо эффективно использовать государственную поддержку и смело внедрять новые технологии. Нужны поиск, труд и изменения. В связи с этим большая ответственность возлагается на специалистов сельского хозяйства. Желаю вам успехов в работе и благополучия вашему труду», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Уборочная кампания в Туркестанской области продолжается. За последние восемь лет объем валовой продукции сельского хозяйства региона увеличился более чем в два раза. За этот период в агропромышленный комплекс привлечено около одного триллиона тенге инвестиций.

В этом году площадь посевов сельскохозяйственных культур превысила 919 тысяч гектаров. Сегодня Туркестанская область сохраняет лидерство в стране по объему производства сельскохозяйственной продукции.