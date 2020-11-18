С первым гололёдом на шымкентских дорогах наступят и «дни жестянщика». Явление традиционное.

Чтобы не платить за ремонт, автомобилисты спешат «переобуться». Продажи покрышек в автомагазинах выросли. Автоцентры ежедневно обслуживают свыше ста автомобилей в день.

«У нас цены очень приемлемые, от 9 тысяч у нас идет, премиум, средний и нижний сегмент, соответственно шины отличные по качеству. В день мы больше 100 машин принимаем, по записи и живая очередь есть, можно по телефону записаться на шиномонтаж», — рассказал Ермек Тажибаев, менеджер по продажам.

Во время гололеда тормозной путь увеличивается в восемь раз. А если вы при этом на летней резине, остановить машину практически невозможно. Летние шины не приспособлены к погодным условиям зимы.

Этой ночью в Алматы на скользкой дороге не справились с управлением 30 водителей. И почти все были на летней резине.

В министерстве внутренних дел поделились советами: в дальнюю дорогу они советуют захватить трос, лопату, противоскользящую цепь, теплую одежду и обувь. Никто не знает, что может случиться на трассе. Только за последние две недели в стране произошло 406 дорожно-транспортных происшествий, 95 человек погибли, 472 травмированы.

«Также сейчас необходимо проверить исправность системы отопления автомобиля, устройств наружного освещения, очистителя окон, заменить аккумуляторную батарею. Для того чтобы не остаться на дороге в мороз, необходимо заливать качественное топливо, используемое по сезону. Большая часть спасательных работ на загородных трассах связана с эвакуацией водителей и пассажиров автобусов и грузовиков, которые вместо зимней солярки используют летнюю. И, как следствие, топливо замерзает и транспорт не может продолжить движение», — рассказал заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов.

Когда наступает это «вовремя», каждый решает сам. К рекомендациям у нас прислушиваются далеко не всегда. Результат — множество аварий и пробки. Впрочем, многие шымкентские водители заранее съездили на шиномонтаж и похолодание встретят, что называется, во всеоружии. Стоимость полной подготовки к зиме обходится автомобилистам не дешево — 70-80 тысяч тенге.

«На подготовку к Зиме я 100 тысяч потратил, шины, ремень заменил, резину и по мелочи, трос и т.д.», — говорит автолюбитель

«Я к зиме заранее подготовился. Теперь готов к снегу и гололеду. Новую резину купил, 50 тысяч отдал», — рассказал автомобилист.

А тех, кто так и не нашел время подготовить свою машину к зиме, просят воздержаться от поездок.

У казахстанских автолюбителей еще есть время. Летнюю резину на зимнюю необходимо сменить до первого декабря. После, тех кто не сменил шины ждет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. Также, если вы установили себе шипованую резину не забудьте установить табличку с буквой «Ш». Правда, водителей все же просят поторопиться. Уже 18 и 19 ноября в Шымкенте обещают снег, а сразу за ним туман и гололед. Ездить на летней резине будет хоть и законно, но явно не безопасно.

Анастасия Новикова