Жители Шымкента лишились 866 млн теңге из-за мошенников

По вине телефонных мошенников с начала года жители Шымкента потеряли почти 866 миллионов теңге. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Теперь, согласно новым правилам, звонки от официальных организаций будут иметь специальную маркировку, а на экране телефона появится название учреждения. Кроме того, операторы связи внедрят антифрод-системы, которые будут выявлять и блокировать подозрительные звонки.

О том, как будет работать новая система маркировки звонков, рассказал заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Досжан Мусалиев: «Чтобы абонент мог отличить официальный звонок от мошеннического, такие вызовы будут специально маркироваться. Например, если звонок поступает из банка или другой организации, оказывающей услуги, на экране телефона будет отображаться соответствующее обозначение».

По данным департамента полиции, с начала года зарегистрировано 330 уголовных дел, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством. Из них 148 уже направлены в суд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений выросло примерно на 10 процентов.

Согласно исследованиям, большинство потерпевших — люди в возрасте от 30 до 65 лет.

Жительница Шымкента считают, что новая мера поможет распознавать мошенников и защитит пользователей от обмана: «Со мной такого не случалось. Но мои старшие сестры сталкивались с мошенниками. Просили назвать ИИН или другие данные. Думаю, такая система действительно поможет».

Жительница города признаются, что старается заранее принимать меры для защиты своих сбережений: «Получаем зарплату, пользуемся деньгами. Но, крупные суммы я сразу перевожу на счета детей. Они в таких вопросах более грамотные».

По мнению жителя города, особое внимание необходимо уделить защите пожилых людей, которые чаще становятся жертвами мошенников: «Молодежь сейчас более осведомлена, а вот пожилые люди часто становятся жертвами разных мошеннических схем. Они постоянно совершенствуются. Поэтому такие значки на экране телефона могли бы спасти многих пожилых людей».

Теперь услуги интернет-телефонии смогут предоставлять только лицензированные операторы связи. Это позволит усилить контроль за мошенническими звонками через интернет. Кроме того, подключение дополнительных платных услуг связи и интернета будет возможно только после двухэтапного подтверждения со стороны абонента.

Однако специалисты предупреждают: несмотря на новые меры, мошенники продолжают менять свои схемы.

О наиболее распространенных схемах рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Шымкента Максат Калыбайулы: «Сейчас мошенники могут позвонить под предлогом доставки, замены счетчика, окончания срока действия SIM-карты и попросить назвать SMS-код. Есть случаи, когда люди размещали объявления о продаже автомобиля на «Колёса», после чего злоумышленники, получив код из SMS, похищали их деньги».

Напомним, изменения реализуются в рамках закона по вопросам связи и цифровизации, который Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 19 июня. Основные нормы закона вступят в силу 20 августа, а система специальной маркировки звонков от официальных организаций будет внедряться поэтапно.