Как защитить пенсионеров от мошенников?

Мошенники все чаще делают своей мишенью пожилых людей. Поэтому в Казахстане ужесточают порядок выдачи кредитов для пенсионеров. Теперь решение о выдаче кредита будет приниматься только после личного общения клиента с сотрудником банка.

Специалисты уверены, что новые правила станут дополнительной защитой, но главным способом борьбы с аферистами по-прежнему остается информированность.

Получить заем дистанционно казахстанцы старше 65 лет теперь не смогут. Для этого придется лично прийти в отделение банка. Менеджер обязан убедиться, что человек понимает условия кредита и действует по собственной воле, а не под давлением мошенников.

Нововведение направлено на борьбу с телефонными аферистами, которые все чаще заставляют пожилых людей брать кредиты и переводить деньги преступникам.

«Менеджер должен лично убедиться, что клиент понимает суть кредита, действует не под давлением. Если вот на вопрос, для чего вам кредит, человек отвечает там мне позвонили, сказали оформить, банк обязан отказать. Обязан — это ключевое слово, раньше это было на усмотрение банка, теперь все-таки жесткая норма. Я думаю, что многие, кто, к сожалению, уже столкнулся с таким телефонным мошенничеством, они понимают и видят, что жертвы фактически ведут по телефону как зомби, он онлайн оформляет кредит, проходит биометрию и тут же переводит деньги преступникам, даже ни разу не видя банковского менеджера. И личный визит ломает сценарий и перекладывает ответственность на профессионала», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Эксперты говорят, с одной стороны, пенсионеры действительно являются одной из самых уязвимых категорий для мошенников. С другой далеко не каждому пожилому человеку легко добраться до банковского отделения. Именно поэтому специалисты считают, что одних ограничений недостаточно.

Главное оружие против аферистов, постоянная профилактика. Родным важно регулярно рассказывать пожилым близким о новых схемах обмана, объяснять, как действуют преступники и что делать при подозрительном звонке. Такой разговор должен стать не разовой акцией, а привычкой.

«Надо общаться с пенсионерами, донести данную информацию, где-то действительно распечатать материал, где-то на видных местах что надо делать, если мошенники пытаются от этого воздействовать. Чтобы они были защищены, чтобы они действительно знали последовательность действия, если на них вышли мошенники и пытаются их обмануть», — Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности.

Эксперты советуют использовать и дополнительные меры защиты, установить запрет на дистанционное оформление кредитов и блокировку звонков с незнакомых номеров. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, госорганов или пенсионного фонда, оказывают давление и требуют срочных действий.

Специалисты рекомендуют в таких случаях сразу прервать разговор, самостоятельно связаться с организацией и обязательно предупредить родственников.