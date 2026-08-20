Мошенники активно используют схему обмана покупателей и продавцов

Мошенники активно используют схему, в которой обмануть могут сразу двух человек и продавца, и покупателя. Эксперты предупреждают о распространённой схеме обмана на онлайн-площадках «чёрном треугольнике». Как работает так называемый схема и и по каким признакам ее можно распознать?

Схема черного треугольника классический пример мошенничества, которое работает за счёт человеческой спешки и невнимательности. Преступник становится невидимым посредником: копирует объявление о товаре, находит покупателя и одновременно выходит на настоящего продавца.

В итоге каждый уверен, что имеет дело с другой стороной сделки. Покупатель может перевести деньги реальному продавцу, а мошенник заберёт товар. Или деньги уйдут самому мошеннику, а настоящий продавец останется и без товара, и без оплаты.

При этом у мошенника готов ответ практически на любой вопрос. Он создаёт для каждой стороны свою картину происходящего.

«Мошенники используют мощные психологические рычаги давления. Первый — искусственная срочность, которая не дает человеку времени остановиться и обдумать происходящее. В условиях спешки покупатель перестает внимательно анализировать детали. Второй прием — создание ложного ощущения безопасности. Покупатель видит товар своими глазами, может посмотреть фотографии или видео и поэтому считает, что все в порядке. Однако даже наличие товара и его демонстрация не гарантируют, что человек, который организовал встречу или принимает оплату, действительно является его владельцем или законным продавцом» — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Главный красный флаг, когда человек, который продает товар, и получатель денег оказываются разными людьми. Но почему, несмотря на эти признаки, люди всё равно попадаются? Причин, говорят специалисты, несколько. Кто-то торопится, кто-то хочет купить дешевле и в итоге теряет гораздо больше.

«Важно покупать у официальных представителей. И вы можете в случае брака, если у вас есть какой-то гарантийный срок, когда можно будет всё это восстановить. То есть простое выражение, «скупой платит дважды». Если всё-таки это случилось, вы покупаете у какого то физлица, нужно платить тому, у кого вы берете этот товар», — Абылай Исин, IT эксперт.

Эксперты советуют перед оплатой проверить, кому именно уходят деньги: имя получателя при этом должно совпадать с данными продавца. Если в сделке участвуют несколько людей, а объяснение этому звучит сомнительно, лучше остановиться. А переписку, чеки и подтверждения переводов сохранить, на случай, если сделка все-таки окажется мошеннической.