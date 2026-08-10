Как обезопасить школьника от мошенников?

Летние каникулы время отдыха для школьников и период повышенной активности интернет-мошенников. Как отмечают в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, именно летом дети особенно часто становятся жертвами онлайн-аферистов.

Преступники используют игры, социальные сети и мессенджеры, чтобы войти в доверие к ребенку, получить доступ к личным данным или деньгам родителей.

Игровой бонус, бесплатные скины или сообщение о выигрыше, именно с таких предложений нередко начинается мошенничество. Особенно рискуют родители, если на телефоне ребенка установлены банковские приложения родителей или привязаны их платежные сервисы.

«Очень важно, чтобы установили двухфакторную аутентификацию и защитные антивирусные программы установить программу надзора, на какие сайты заходят, на какие мессенджеры, и чтобы родители знали чем пользуются. Важно, чтобы дети знали, с кем общаются, и если какие-то странные вопросы будут касательно каких-либо данных, данных родителей, то чтобы они об этом рассказали и уведомили своих родителей», — Аким Гадильбек, специалист управления департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР.

В попытке обезопасить своих детей казахстанцы используют разные способы, от родительского контроля до регулярных разговоров о правилах поведения в интернете.

Эксперты говорят, безопасность это единое понятие, независимо от того, идет ли речь об интернете, играх или повседневной жизни. Поэтому родителям важно быть вовлеченными: знать, в какие игры играет ребенок, какими соцсетями пользуется, с кем общается и какие риски могут возникнуть.

При этом тотальный контроль не нужен. Гораздо важнее выстроить доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся рассказать о любой подозрительной ситуации и знал, что родители всегда готовы помочь.

«Здесь важно прокачивать навыки самого взрослого. Что это значит? Это значит, что каждый родитель должен вовлекаться в процесс интернета. Неважно, нравится вам, сидите вы сами в социальных сетях или нет, вы сами должны прокачивать свои знания, разбираться в том, какие сейчас есть уловки у мошенников, что нужно предпринять. Потому что, если вы будете сами очень расстроены какой-то ситуацией, то ребенок может это воспринять абсолютно не так», — Александра Волкова, PR-директор продуктово-технологического бюро HEARTLAND.

Важно не просто запретить, а объяснить ребенку основные правила цифровой безопасности: не сообщать незнакомцам пароли, коды из СМС и данные банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и сразу рассказывать взрослым о любых странных сообщениях или звонках.

Главное, чтобы ребенок знал, в любой ситуации родители помогут и поддержат.