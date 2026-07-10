Один звонок и многолетние сбережения могут исчезнуть за считанные минуты. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают: мошенники становятся все изобретательнее. Сегодня злоумышленники действуют не только через технологии, но и через человеческие эмоции.

Самые распространенные схемы мошенников по-прежнему начинаются со звонка якобы из банка или полиции. Классика жанра: массовый обзвон в надежде, что хотя бы один человек поверит. И такие находятся. Собеседника убеждают, что его счет находится под угрозой, и требуют срочно перевести деньги или назвать код из СМС.

Не менее популярны звонки от имени курьерских служб, коммунальных организаций, сервисных центров, а также приглашения пройти опрос или поучаствовать в выгодной акции. Эксперты говорят, чаще всего на уловки аферистов попадаются пенсионеры и дети.

«Они достаточно сильно подвергаются воздействию авторитетов. У детей это, опять же, силовики, взрослые в целом, а у пенсионеров это, опять же, все, что связано с больничным сектором, все, что связано, допустим, с какими-то сервисами. Эти две категории надо тоже помочь по максимуму, скажем так, стараться обезопасить, попытаться максимально взять под контроль их финансовые источники», — Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности.

Сегодня мошенники активно используют дипфейки, подмену голоса и другие технологии. Но главным их оружием остается психология. У разговору злоумышленники часто приходят подготовленными: заранее изучают страницы потенциальных жертв в социальных сетях и собирают максимум информации.

Если вас торопят, заставляют немедленно принять решение, давят, пугают, обвиняют или шантажируют, это уже серьезный повод насторожиться.

«Чтобы украсть у человека огромную сумму денег, они не просто звонят и придумывают различные схемы, они изучают портрет потенциальной жертвы, то есть ваши соцсети. Например, вы недавно потеряли работу, сейчас у вас такой грустный период жизни, и они подстраивают, обещают вам огромные суммы, обещают вам повышение, при этом вам делать ничего не нужно, и вы на радостях можете согласиться и попасть на этот крючок», — Александра Волкова, PR-эксперт в сфере кибербезопасности.

Еще одна популярная схема: псевдоинвестиции с обещанием высокой прибыли за короткий срок. Жертве предлагают вложить деньги или предоставить доступ к банковскому приложению, уверяя, что так делают все успешные инвесторы. Эксперты напоминают: никогда не сообщайте по телефону личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения.

И даже если голос на другом конце провода кажется знакомым, не спешите доверять, лучше самостоятельно перезвонить человеку и убедиться, что разговор действительно ведете с ним. Иногда одна минута проверки может сохранить все ваши сбережения.