Мошенники начали выдавать себя за сотрудников коммунальных служб

Жителей Казахстана предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками теплоснабжающих организаций и под различными предлогами пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан.

Чаще всего аферисты сообщают о необходимости зарегистрировать теплосчетчик, обновить документы, подтвердить ранее оставленную заявку, погасить якобы имеющуюся задолженность или оформить льготу.

Во время разговора они просят продиктовать SMS-код, поступивший на телефон. Делать этого ни в коем случае нельзя. Получив код, мошенники могут попытаться войти в банковские приложения, получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах или совершить другие незаконные действия от имени владельца телефона.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется проверять, кто именно звонит, не сообщать посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, CVV-код и другую конфиденциальную информацию. При возникновении сомнений следует завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по ее официальному номеру. Также не стоит устанавливать приложения и переходить по ссылкам по просьбе незнакомых людей.

В полиции напоминают, что сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.

Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор, не сообщайте никаких кодов, предупредите близких и, при попытке мошенничества, обратитесь в полицию.

Даже один сообщенный SMS-код может привести к потере денежных средств.