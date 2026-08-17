Аким Туркестанской области вручил ключи от квартир чемпионам

В Туркестанской области отметили День спорта. На одной площадке собрались ветераны, тренеры и спортсмены.

Праздничное мероприятие стало поводом поздравить представителей спортивной сферы, отметить достижения региона и тех, кто своим трудом развивает массовый и профессиональный спорт.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Этот праздник важен не только для профессиональных спортсменов и тренеров, но и для всех, кто выбирает здоровый образ жизни. В нашей стране создаются условия для развития массового спорта — это одно из стратегических направлений государственной политики. За последние три года в Туркестанской области введено 218 спортивных объектов, до конца года планируется завершить строительство ещё 58. В 2026 году спортсмены региона уже завоевали 876 медалей, а 798 представителей области входят в состав национальной сборной Казахстана. Уверен, что наши спортсмены достойно выступят на предстоящих международных соревнованиях и вновь прославят страну. Желаю всем удачи и новых побед»!

На торжественном собрании Нуралхан Кушеров наградил спортсменов, тренеров и специалистов, внесших вклад в развитие спорта региона. Победителям Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир, а призёрам чемпионата мира по вольной борьбе — денежные премии.

За семь месяцев 2026 года спортсмены области завоевали 15 наград — на чемпионатах мира и 66 — на чемпионатах Азии. Представители региона получили 60 лицензий на участие в крупнейших международных соревнованиях.

Сегодня в регионе действуют 493 спортивные организации, где более 89 тысяч человек занимаются 62 видами спорта. Всего в области насчитывается 3 595 спортивных объектов, ещё 62 планируют завершить в этом году.