Минздрав поручил регионам решить проблему очередей к детским стоматологам

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила регионам усилить работу по обеспечению доступности стоматологической помощи для детей. Особое внимание необходимо уделить дошкольникам, а также проблеме очередей при получении талонов на лечение.

По словам главы Минздрава, качество работы системы должно оцениваться прежде всего по тому, насколько своевременно ребенок может получить необходимую помощь.

«Для нас главное — не отчётность и не цифры на бумаге. За каждым показателем стоит конкретный ребёнок и конкретная семья. Если родители вынуждены приходить в пять утра и стоять в очереди, чтобы получить стоматологическую помощь для ребёнка, значит, система работает недостаточно хорошо. Мы должны это исправить», — заявила Акмарал Альназарова.

Министр отметила, что в стране уже создана необходимая инфраструктура для оказания стоматологической помощи детям. Лечение в рамках государственных программ финансируется государством, поэтому основной акцент необходимо сделать на эффективном использовании и координации имеющихся ресурсов.

«Сегодня стоматологическая помощь детям финансируется государством. Поэтому мы не должны перекладывать эту проблему на родителей или каждый раз искать дополнительные бюджетные средства. В первую очередь нужно правильно организовать работу тех ресурсов, которые уже есть», — подчеркнула министр.

По ее словам, организационные сложности не должны становиться препятствием для получения медицинской помощи.

«Ребёнок не должен оставаться без помощи только потому, что его родитель не смог получить талон или несколько часов простоял в очереди. Наша задача — сделать так, чтобы необходимая помощь была доступна своевременно и рядом с местом проживания семьи», — отметила глава Минздрава.

Акмарал Альназарова поручила заместителям акимов областей и профильным управлениям усилить взаимодействие между управлениями здравоохранения и образования, медицинскими организациями и Фондом социального медицинского страхования.

Кроме того, руководители на местах должны оперативно выявлять проблемы и устранять их до того, как гражданам придется обращаться с жалобами.

«Мы не должны ждать, пока родители будут вынуждены обращаться в социальные сети или писать жалобы. Руководители на местах должны видеть такие проблемы раньше и решать их до того, как человек столкнётся с барьером при получении медицинской помощи», — заявила министр.

По итогам совещания регионам поручено взять доступность стоматологической помощи детям на особый контроль. Министерство здравоохранения продолжит мониторинг ситуации и оценку фактической доступности медицинских услуг для детей во всех регионах страны.