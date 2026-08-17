Спорт как образ жизни

И самые первые шаги для многих начинающих спортивную карьеру, начинаются буквально с самого глубокого детства. Спортивная гимнастика, это тот вид, в который деток приводят буквально в 3-4 года. Екатерину Лебедь мама привела на пробу в четыре года и тренер сразу разглядел в девочке способности. Сегодня у Кати уже есть свой жизненный план.



19-летний Богдан Гончаров уже успел заявить о себе на международной арене. Он шестое место на чемпионате мира, две победы на юношеском чемпионате Азии и пятое место на взрослом первенстве Азии в Гонконге. Конечно, молодой человек не собирается останавливаться на достигнутом, но в тоже время он уже задумывается о том, чем займется после завершения спортивной карьеры.



Несмотря на молодой возраст, Богдан Гончаров уже задумывается о будущем: «Возможно пойду на тренера, может на фитнес-тренера, как получится. Это такой вид спорта, который дает общее физическое развитие».



Для Евгения Биева рейтинговые схватки в ринге уже позади. В своей спортивной карьере именитый кикбоксер добивался значительных побед и титулов. А после, занялся тренерской работой. В Шымкенте он известен как тренер по кикбоксингу, и один из основателей школы ушу-саньда. Официальный ветеран спорта, продолжает свое развитие.

Сейчас он осваивает стрельбу из лука. Спорт для него — это не просто движение, а источник энергии, который и сегодня помогает идти вперёд: «Стрельба из лука дает спокойствие, сосредоточенность, и концентрацию хорошую. Что дает этот вид спорта? Что здесь ты ответственный сам за себя, за свои ошибки, ты сам отвечаешь. Чуткость дает, меткость, силу физическую. Своеобразная нагрузка здесь. Я считаю что энергия стрельбы из лука остается во мне. Поэтому у меня еще остается время, идти после этой тренировки в зал бокса, чтобы выпустить пар, или заниматься ушу. Лук для меня сейчас приоритетный вид спорта. Как и все виды спорта, он меня вдохновляет, и толкает вперед. Здесь возраста нет, после ухода на пенсию, я начал заниматься этим видом, и стремлюсь достичь самых высоких вершин этого спорта».



Спорт не заканчивается вместе с соревнованиями, медалями и рекордами. Он продолжает жить в привычках, характере и стремлении к новым вершинам. И, возможно, именно поэтому для настоящих спортсменов вопрос возраста никогда не становится главным — главное, чтобы оставалось желание идти вперёд.