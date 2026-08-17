Заместитель министра обороны проверил состояние военной инфраструктуры на юге страны

Рабочая группа под руководством заместителя министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-майора Алмаза Джумакеева проинспектировала состояние военных объектов, материально-техническое обеспечение воинских частей и условия службы военнослужащих в Арысском, Шымкентском, Таразском и Луговском гарнизонах.

Комплексная оценка проведена по широкому спектру вопросов, включая содержание и развитие полигонов и военных городков, состояние казарменного фонда, а также условия проживания, качество питания, медицинское и вещевое обеспечение личного состава.

В Шымкентском гарнизоне оценено техническое состояние аварийных помещений, требующих капитального ремонта либо демонтажа. По каждому объекту определены конкретные меры и установлены сроки их выполнения.

В Таразском гарнизоне заместитель министра принял участие в открытии банно-прачечного комплекса после капитального ремонта. Затем осмотрел полигоны, объекты военной инфраструктуры и казармы, проверил организацию содержания и ухода за служебными лошадьми в конных подразделениях.

На территории войсковой части 91678 он ознакомился с состоянием паркового хозяйства, культурно-досугового центра и спортивного зала. Основное внимание было уделено развитию учебно-тренировочной базы и созданию необходимых условий для подготовки военнослужащих.

Кроме того, генерал-майор А. Джумакеев проверил ход строительства новых модульных помещений и качество капитального ремонта военных объектов. С командованием гарнизона обсуждены перспективы дальнейшего расширения казарменного фонда.

В ходе ознакомления со строительными работами на полигоне «Каратау» заместитель министра отметил важность развития его инфраструктуры. Обновление полигона позволит создать необходимые условия для проведения практических занятий по боевой, тактической и специальной подготовке военнослужащих. Это расширит учебные возможности и позволит снизить нагрузку на полигон «Айша биби».

В Арысском гарнизоне заместитель министра ознакомился с работой цехов по производству маскировочных сетей и габионов. Командование гарнизона обозначило вопросы, связанные с состоянием жилищного фонда, а также необходимостью расширения площадей для рабочих кабинетов, учебных классов, складов и лабораторий.

В Луговском гарнизоне генерал-майор Алмаз Джумакеев высоко оценил работу специалистов районной эксплуатационной части, обеспечивающих эксплуатацию и надлежащее содержание котельной. Он лично поблагодарил работников за добросовестный труд и образцовое содержание оборудования, благодаря которым котельная система бесперебойно функционирует уже 26 лет.

При посещении воинских частей рабочая группа также оказала методическую помощь специалистам служб, отвечающим за учет материальных средств, вещевого имущества и горюче-смазочных материалов. Обращено внимание на необходимость рационального использования выделяемых средств, а также их возможного перераспределения на другие, более приоритетные направления.

По итогам рабочей поездки заместитель министра обороны дал конкретные поручения по своевременной реализации мероприятий Дорожной карты по строительству и капитальному ремонту военных объектов. При этом особый акцент сделан на улучшении материально-бытовых условий, организации питания и медицинского обеспечения военнослужащих.