Казахстанцам с низкими доходами предлагают работу и обучение

В Казахстане социальная поддержка малообеспеченных граждан сочетается с мерами содействия занятости. Такой подход позволяет не только оказать помощь человеку в сложной жизненной ситуации, но и создать условия для получения самостоятельного и устойчивого дохода.

Одним из основных инструментов поддержки остается адресная социальная помощь (АСП). Она назначается гражданам и семьям с низкими доходами с учетом их материального положения. По состоянию на 1 августа 2026 года АСП получают 38,7 тыс. семей по всей стране.

При этом денежные выплаты являются лишь одной из мер поддержки. Если в семье есть трудоспособные граждане, им предлагают различные варианты для трудоустройства и повышения доходов.

В зависимости от ситуации это может быть постоянная или временная работа, профессиональное обучение и переобучение, повышение квалификации, участие в общественных и социальных рабочих местах. Кроме того, граждане могут пройти обучение основам предпринимательства для последующего открытия собственного дела.

Главная задача социальной помощи — поддержать семью в сложный период и помочь ей по возможности перейти к самостоятельному и стабильному доходу.

Важную роль в этом процессе играют карьерные центры. Их специалисты помогают подобрать подходящие вакансии, определить необходимость профессионального обучения и выбрать другие меры содействия занятости с учетом конкретной ситуации.

Для семей с маленькими детьми предусмотрены дополнительные меры поддержки. В частности, семьям, получающим АСП, ежемесячно выплачивают дополнительную помощь на детей в возрасте от одного года до шести лет включительно. При этом трудоспособные члены семьи сохраняют возможность воспользоваться программами занятости.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что социальная поддержка должна приводить к конкретному результату. Если человек способен работать, наряду с необходимой финансовой помощью ему предоставляют возможность получить востребованные навыки, найти подходящую работу и увеличить доход семьи.

Таким образом, сочетание социальной помощи и мер занятости позволяет одновременно поддерживать граждан в трудной жизненной ситуации и создавать условия для их дальнейшей экономической самостоятельности.