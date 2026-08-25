Скорая — на страже жизни

Когда принят вызов по номеру 103, отсчет времени идет на секунды. От того, насколько быстро приедет бригада скорой, насколько слаженно сработает команда и насколько квалифицированной будет помощь, зависит человеческая жизнь.

Заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг станции скорой медицинской помощи г. Шымкента Гузаль Галимжановна Рафикова рассказала, как сегодня устроена экстренная медицина в одном из крупнейших городов Казахстана, какие изменения произошли за последние годы и

как удается достигать впечатляющих результатов?

Десять подстанций и три дополнительных точки

Оказывается, сегодня в Шымкенте развернута мощная сеть экстренной помощи. В ее основе — десять основных подстанций, которые работают круглосуточно, без выходных. Но этого показалось недостаточно, поэтому организовали еще два отдельных помещения для дислокации бригад прямо в густонаселенных районах. Такая разветвленная структура позволяет сократить время доезда до пациента, особенно если речь идет о так называемых «красных» вызовах, где каждая минута на счету.

Однако одних лишь стационарных точек недостаточно, считает руководство станции. Чтобы еще больше приблизить помощь к людям, с декабря прошлого года по май текущего открыты новые пункты совместно со службами 101 и 102. Теперь бригады скорой помощи базируются в микрорайонах «Таскен», «Елтай», «Бозарык» и «Сауле». Это значит, что жители этих районов могут рассчитывать на экстренную медицинскую помощь буквально за считанные минуты. География обслуживания расширяется, и это приносит свои плоды.

К кадрам — особый подход

Но сколько бы ни было подстанций, без квалифицированных кадров и современного транспорта вся эта инфраструктура остается лишь картинкой. Вопрос укомплектования бригадами сегодня стоит на особом контроле.

Сейчас уровень укомплектованности достиг 97% — это очень высокий показатель для такой сложной и ответственной службы, но амбициозные планы руководства требуют 100%. Согласно нормативу, который утвержден на уровне Министерства здравоохранения РК, на каждые 10 тыс. прикрепленного населения должна приходиться одна бригада скорой помощи. И в Шымкенте стараются достичь этого норматива. Количество бригад ежегодно увеличивается, сейчас уровень укомплектованности бригадами достиг 97% — это один самых высоких показателей в республике.

Но кадры — это не только цифры. Это люди, их профессионализм, умение работать в самых экстремальных условиях. Составы бригад могут быть разными, и это не просто бюрократические формальности, а продуманная кадровая политика. Классический вариант — это врач, фельдшер и водитель. Но жизнь часто вносит коррективы: бывает, что в бригаде работают два фельдшера и водитель, а иногда, особенно на вызовах четвертой категории сложности, бригада состоит всего из двух человек -фельдшера и водителя.

Водители — полноценные члены спасательной команды

Водители скорой — это не просто люди за рулем. В большинстве случаев они становятся полноценными участниками спасательной операции, и от их слаженности с медперсоналом порой зависит результат.

Многие водители работают на станции уже много лет, хорошо знают город, умеют выбрать самый быстрый маршрут в пробках. Кроме того, они всегда готовы подставить плечо: принести оборудование, подержать пациента, а при реанимации выполнить несколько важных действий, которые требуют быстрой реакции. В некоторых ситуациях от их действий зависит до 50% успеха всей операции.

Обучение водителей ведется по четырем направлениям. Первое и основное — это безопасное вождение, которое уже освоили 100% водителей. Второе — базовая реанимация, то есть навыки оказания первой помощи. Третье — еженедельные тренировки в симуляционном центре, где они вместе с врачами отрабатывают слаженность действий. И четвертое — умение помогать бригаде при реанимации, выполнять функции парамедика. Это превращает водителей из просто технических специалистов в полноценных членов спасательной команды.

Опоздания: как удается бить рекорды?

Главный вопрос, который волнует каждого жителя Шымкента: как быстро приезжает скорая и можно ли доверять этим цифрам? Опоздания, к счастью, становятся редкостью. Если в прошлом году они составляли 0,4%, то в этом удалось снизить показатель до 0,1%. Это значительный прогресс, и он достигнут неслучайно. В первую очередь сыграла роль тотальная работа над дисциплиной и усилением контроля. Каждый вызов отслеживается в режиме реального времени, каждая бригада — на карте. Но есть и более инновационные методы, которые уже начали приносить свои плоды.

Речь идет о принципе патрулирования. В часы пик, когда город буквально задыхается от пробок, а количество вызовов резко возрастает, бригады не возвращаются на подстанции, чтобы не терять время на дорогу. Вместо этого они остаются в том районе, где только что обслужили пациента, и ждут следующий вызов.

Диспетчеры в оперативном отделе в этот момент работают как настоящие авиадиспетчеры. Они наблюдают за перемещением каждой бригады на навигационных картах и направляют ее к ближайшему новому пациенту. Привязка к конкретной подстанции временно отменяется — работает принцип географической близости. Такой подход экономит драгоценные минуты, которые в экстренной медицине нередко превращаются в спасенные жизни.

25 новых машин и 100-процентная обеспеченность

Однако мало просто быстро приехать. Важно еще правильно помочь. И здесь Шымкентская станция скорой помощи может похвастаться серьезными достижениями. В 2022 году была утверждена дорожная карта, которая задала новые стандарты. Сейчас медики работают строго по клиническим протоколам, разработанным Министерством здравоохранения РК, и в любой момент могут обратиться к электронным базам знаний, чтобы уточнить информацию или освежить в памяти алгоритмы действий. Но современная скорая — это не только протоколы, но и передовое оборудование.

В этом году автопарк станции пополнился 25 новыми санитарными автомобилями. Теперь обеспеченность машинами достигла 100%, но руководство не собирается останавливаться на достигнутом: планируется дальнейшее обновление автопарка. Обеспеченность медикаментами и оборудованием тоже составляет 100%, что позволяет бригадам чувствовать себя уверенно при любом вызове.

Консультация по телефону спасает жизнь

Есть у службы еще одно важное оружие, которое работает еще до приезда бригады. Пока машина мчится по городу, диспетчер уже дает голосовые инструкции. Это позволяет начать оказание помощи до прибытия медиков. Особенно эффективно это при удалении инородных тел. К моменту приезда бригады состояние пациента удается нормализовать. Такие консультации спасают жизни. А в период подъема заболеваемости ОРВИ на линию выходят дополнительные врачи-консультанты, которые обзванивают вызовы, где бригады задерживаются, дают советы, а в ряде случаев даже снимают вызовы, если помощь не требуется или достаточно консультации.

Симуляционный центр

Как быть с теми редкими, но критическими ситуациями, с которыми можно столкнуться лишь раз в несколько лет? Например, сложная реанимация новорожденного или тяжелая травма при ДТП? Как быть уверенным, что руки помнят все, даже если в реальности такие случаи почти не встречаются? Ответ на этот вопрос кроется в уникальном симуляционном центре, который работает при станции.

Центр оснащен по последнему слову техники. Здесь есть шесть комплектов оборудования и 106 муляжей, на которых отрабатываются навыки. Но самое впечатляющее — это симулятор санитарного автотранспорта. Обучающийся может зайти внутрь, сесть на место врача или фельдшера, привыкнуть к ограниченному пространству, в котором им предстоит работать в реальных выездах. Инструкторы центра — три человека, прошедших подготовку по международным стандартам, а помогают им два фельдшера-тренера.

Обучение ведется по четырем ключевым направлениям: базовая реанимация, расширенная реанимация взрослых, педиатрическая реанимация и первая помощь при травме. Каждую среду здесь проходит день парамедиков — повторная отработка базовых навыков. Кроме того, дважды в неделю проводятся общестанционные тематические конференции. Ежедневно в будние дни непосредственно на подстанциях опытные сотрудники проводят практические занятия.

Теория составляет лишь 20% времени, все остальное — практика, потому что, как справедливо заметила Гузаль Галимжановна, можно знать алгоритм наизусть, но если руки не помнят движений, то пациент может не дождаться помощи. Не все экстренные состояния случаются часто, и теоретические знания имеют свойство забываться. Именно поэтому сейчас во всем мире так широко распространяются международные стандарты

обучения с упором на практические занятия.

Наставничество и соревнования: от городских до международных

Замыкает эту мощную систему подготовки наставничество и соревнования. Опытные врачи и фельдшеры, которые сами неоднократно побеждали на соревнованиях, берут шефство над молодыми специалистами.

В 2015 году после успешного выступления на международных соревнованиях в Шымкенте провели первые городские состязания скорой помощи. С тех пор они стали традиционными.

В 2022-м наши медики заняли первое место в республиканских соревнованиях, а в 2024 и 2025 годах снова взяли золото в номинации «Лучшая детская реанимация».

Главная цель соревнований — не просто показать себя, а приучить молодежь к атмосфере экстремальной работы, дать возможность отточить навыки в условиях, приближенных к боевым, увидеть, как работают лучшие из лучших, и понять, к чему нужно стремиться.

На городские соревнования каждый год берут новых участников, чтобы как можно больше сотрудников прошли через эту школу. Те, кто проявил себя, отправляются на спартакиаду. Так, состязания становятся частью непрерывного образовательного процесса.

Видеокамеры в машинах: безопасность, доверие и обучение

И, конечно, нельзя обойти стороной тему безопасности. Недавно на станции начали устанавливать видеорегистраторы во всех машинах скорой помощи. Сегодня ими оснащены все без исключения автомобили. Но это не контроль ради контроля, а забота о двух сторонах одновременно.

Во-первых, видео — это мощный сдерживающий фактор для агрессивных пациентов и их родственников. Человек, который знает, что его слова и действия записываются, реже переходит границы. Во-вторых, это защита сотрудников: в случае конфликта или ложного обвинения у них есть доказательная база. В-третьих, это повышает доверие пациентов — люди видят, что все фиксируется. В-четвертых, записи можно использовать для обучения, чтобы разбирать сложные случаи и находить способы улучшить работу.

Однако доступ к видео строго регламентирован: просмотр возможен только с разрешения главного врача и по определенным показаниям. Никакой самодеятельности, никакого произвольного распространения — все по приказу, все по правилам. Бригады не могут отправлять записи куда-либо, даже внутри организации, без соответствующего разрешения.

Система, которая учится и развивается

Скорая помощь Шымкента сегодня — это не просто служба, которая приезжает на вызовы, а живой организм, который постоянно учится, развивается, внедряет новые технологии и методики. Учится на своих ошибках и успехах, делает все возможное, чтобы каждый житель города чувствовал себя в безопасности. Да, есть еще над чем работать, есть задачи, которые предстоит решить, но главное — есть понимание цели и команда, которая способна ее достичь. Именно такие люди, такие бригады, такие подходы и делают систему здравоохранения города действительно сильной и надежной.

Жанна Курманбекова