Какая ипотека нужна казахстанцам?

Когда завершится действие программы 7-20-25? Точных сроков никто назвать пока не может, ведь средства до конца не освоены. Их освоение может занять еще пару лет. А что потом?

Закроют ли программу или продлят ее пока неизвестно. Да и нужны ли казахстанцам такие программы вообще? По словам экономистов, да. Но обеспечить всех казахстанцев по этим госпрограммам не получится, да и не нужно, частный рынок должен сохраняться. Кроме того, специалисты говорят, назрел вопрос поддержки строительных компаний, ведь цены на стройматериалы растут.

Ипотечная программа 7-20-25 продлится до полного освоения всех средств. Это может занять еще несколько лет, в зависимости от того насколько быстро люди будут покупать квартиры. Закроют ли программу или продлят ее пока неизвестно. Но нужны ли такие программы вообще? Казахстанцы в один голос говорят да, но просят более щадящие условия.

«Сумма первоначального взноса, то что мы имеем сейчас, она меня как гражданина не устраивает, хотелось бы пониже, проценты тоже гораздо ниже», — говорит жительница Шымкента.

«Многие снимают квартиры, они просто не могут откладывать. Хотелось бы, чтобы убрали первоначальный взнос», — говорит горожанка.

По словам экономиста, Армана Байганова, потребность в государственных ипотечных программах есть и большая. Ведь в год население страны вырастает как минимум на 1%. Годовые ставки растут и не все могут позволить себе взять жилье через банк.

«Под 20-22 процента годовых, если коммерческие будут выдавать, это невозможно и нереально. Только за счет государственных программ и эти ставки должны быть как вот по программе 7-20-25, 7-8% годовых, это более менее оптимально, учитывая уровень экономики и реальные зарплаты», — говорит экономист Арман Байганов.

Но за счет государственных программ закрыть потребность населения в квадратных метрах не получится, да и не нужно, говорит экономист, должен оставаться процент людей, которые будут брать квартиры на рынке, учиться копить или брать ипотеку в банках. А чтобы цены на квартиры снизились, нужно развивать строительный сектор.

Большинство стройматериалов завозятся из-за границы, производить их внутри страны они будут дешевле. Но по словам председателя союза строителей страны, теми темпами которые есть сейчас, на самообеспечение этот сектор не перейдет и в ближайший десяток лет.

«Необходимо создать с помощью правительства простые финансовые институты, которые будут только напрямую финансировать малый и средний бизнес, малый и средний бизнес будет открывать производства, которые в свою очередь будут восполнять то чего у нас нет, восполнять все. И таким образом мы стабилизируем рост цен», — говорит Талгат Ергалиев, председатель союза строителей Казахстана.

Цены на квартиры напрямую зависят от стоимости стройматериалов, а значит и от ситуации на внешнем рынке — нестабильной геополитики, санкций и курса иностранной валюты.