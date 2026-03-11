Ипотека дешевле на 40%: как в Казахстане повышают доступность жилья

Реализация поручений президента по обеспечению казахстанцев доступным жильём позволила системе жилищно-строительных сбережений стать одним из ключевых инструментов повышения благосостояния граждан.

Об этом на заседании правительства сообщила председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова.

По её словам, государство ежегодно направляет значительные средства на поддержку вкладчиков, что позволяет банку выдавать льготные ипотечные займы.

В частности, по программе «Наурыз» уже выдано около 10 тысяч кредитов под 9% годовых.

«Система жилищно-строительных сбережений работает уже 23 года и позволяет существенно снизить расходы казахстанских семей: платежи по нашим программам на 30–40% ниже рыночной ипотеки», — отметила Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что система также позволяет гражданам накапливать средства под 2% годовых при государственной поддержке.

«В этом году на счета более 2,5 млн казахстанцев зачислено 125 млрд тенге государственной премии, что обеспечивает ежегодную выдачу порядка 1,5 трлн тенге льготных займов», — подчеркнула глава банка.