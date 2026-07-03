Новая математика ипотеки будет работать с 2027 года

В Казахстане решили по-новому установить предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Теперь максимальный процент будет зависеть от того, какую часть стоимости жилья оплачивает сам покупатель, а какую банк.

Соответствующее постановление приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана.

Логика простая, чем меньше ваш первоначальный взнос и чем больше денег приходится занимать у банка, тем выше будет максимальная процентная ставка. Так, если покупатель самостоятельно оплачивает не менее 30% стоимости квартиры, а банк кредитует не более 70%, предельная ставка по ипотеке составит 20% годовых.

Если же первоначальный взнос меньше 30%, ставка вырастет до 25%. Эксперты говорят, нововведение скорее касается управления банковскими рисками, чем самого рынка недвижимости. Ведь человек, который смог накопить солидный первоначальный взнос, для банка выглядит куда надежнее. Правда, именно эти самые 30% для многих казахстанцев самая сложная часть ипотечного квеста.

«Согласиться на высокий месячный платеж – это одно, а накопить собственные средства, допустим, 30-60% – это совсем другое. Естественно, банки не могут удовлетвориться маржой, даже если сейчас 17% ключевая ставка. Естественно, прибыль будет компенсироваться, уменьшение прибыли будет компенсироваться за счет уменьшения токсичных кредитов. Вот эта планка, которая оставит за бортом людей с низким доходом», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

На самом рынке недвижимости эксперты серьезных перемен не ожидают. Новые правила не сделают квартиры ни дешевле, ни дороже и не изменят механизм выдачи ипотеки. Банки и сейчас довольно тщательно отбирают заемщиков, а желающих брать кредиты под высокие проценты больше не становится.

«Оценивая пять месяцев ситуация стагнирующая, то есть рынок довольно спокоен, нет ярких всплесков, нет ярких падений. Потребительский спрос показывает показатели предыдущих лет с небольшим отставанием, но, тем не менее, он не сильно просаживается, скажем так, а в целом ситуация на рынке пока тихая», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Однако основные ожидания эксперты связывают со второй половиной года, покупатели могут активизироваться. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. До этого времени предельная годовая эффективная ставка по ипотечным займам сохранится на уровне 25%.