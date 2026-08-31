Санврачи утвердили меры на новый эпидемический сезон

В Казахстане утвердили комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер на эпидемический сезон 2026–2027 годов. Соответствующее постановление подписал Главный государственный санитарный врач страны 26 августа.

Документ направлен на предупреждение распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также на подготовку медицинских и образовательных организаций к сезонному росту заболеваемости.

В числе основных мер — вакцинация против гриппа, подготовка коечного фонда, мобильных бригад и необходимого запаса лекарственных средств.

Также будет усилен эпидемиологический и лабораторный контроль за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

В организациях образования предусмотрены профилактические меры, включая мониторинг посещаемости и проведение утренних фильтров.

Кроме того, планируется усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики респираторных инфекций.