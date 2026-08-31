Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл личный приём граждан

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл очередной личный приём граждан. Он, вместе с ответственными лицами, детально рассмотрел актуальные вопросы и обсудил пути их решения. Ряд проблем удалось решить непосредственно в ходе приёма.

На прием записались жители Туркестана, Кентау и Арыси, Келесского и Сауранского районов. Среди поднятых гражданами вопросов — открытие детского сада для детей с особыми потребностями, продажа квартир в аварийном жилом доме, получение компенсации и легализация земельных участков.

Были подняты вопросы, связанные с инфраструктурой населённых пунктов. В частности, прозвучали предложения по строительству дороги на одной из улиц села Акдала, освещению улиц и проведению газа, строительству дороги в селе Береке, рытью канала, а также обновлению электрических сетей.

Отметим, что аким области и его заместители регулярно проводят личный приём жителей региона в соответствии с утверждённым графиком.

Записаться на личный приём можно через единую базу «Е-Өтініш» или обратившись в Центр приёма граждан.