Женщины-курьеры смогут подать заявку на социальную помощь

В Казахстане запускают пилотный проект адресной поддержки женщин, работающих курьерами через сервисы Yandex Go. Соответствующий меморандум подписали Министерство труда и социальной защиты населения, Yandex Qazaqstan и фонд «Іскер».

Участницы смогут получить юридическую, психологическую, гуманитарную и информационную помощь, а также консультации по мерам государственной поддержки и социальным услугам.

Особое внимание уделят женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе одиноким и многодетным матерям, женщинам с инвалидностью и тем, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками.

Подать заявку смогут женщины, которые выполняют заказы через сервисы «Еда», Lavka и «Доставка» не менее четырёх недель подряд. Решение о помощи будет приниматься индивидуально с учётом ситуации каждой семьи.

Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявки доступна непосредственно в мобильном приложении Яндекс Про — в разделе «Главное о сотрудничестве», в статье «Помощь женщинам-курьерам». Получить информацию также можно через службу поддержки соответствующего сервиса.