В Шымкенте в моду возвращаются самовары

Изящное тулово, аккуратные ручки, точеный краник с фигурным ключом — каждая деталь самовара по сей день бережно хранит тепло рук мастера. Тяжелый, основательный, с благородным золотистым отливом латуни, он по сей день словно страж уютного чая пития.

На «Крытом» рынке самые разнообразные экземпляры самоваров, есть современные, а есть со свой столетней чайной традицией. Несмотря на новые технологии они по прежнему используются в быту и популярны.

«Ему уже больше ста лет. Это царский самовар тех времён — братьев Пучковых. Они выпускали очень много хороших самоваров. Также у нас есть изделия братьев Баташёвых и Тейлера»,— говорит продавец антиквариата Олеся Ростовская.

Современный покупатель готов немало заплатить за хороший самовар. В зависимости от модели, возраста и состояния его стоимость может варьироваться от 100 до 350 тысяч теңге. Многие из предлагаемых вариантов пережили революцию и забытье в бабушкиных сараях, но по-прежнему готовы кипятиться на совесть.

«Их делали на качество. Сейчас всё равно такого качества у современных самоваров нет. Они, во-первых, очень тяжёлые и практичные. А более современные самовары уже тонкие, лёгкие, быстро прогорают. В царских самоварах такого нет»,— говорит продавец антиквариата Олеся Ростовская.

Автомобиль марки «Мерседес» предлагали реставратору самоваров в обмен за модель 18 века. Однако мастер Владислав Ибрагимов, самогрей решил все же продать. Свой первый самовар он привел в порядок в период пандемии, и с тех пор, за шесть лет в его мастерской побывали три тысячи самых разных экземпляров от разных фирм. Большая часть клиентов несмотря на век современных технологий, пить чай предпочитает исключительно из пузатого самовара.

«У нас в Казахстане самовар популярен даже больше, чем на его исторической родине. Он полностью ассоциируется с гостеприимством. У нас чайная культура достаточно глубокая: именно чай ассоциируется с гостеприимством и дастарханом. Поэтому я бы сказал, что самовар не входит в моду — он всегда был в моде»,— говорит реставратор Владислав Ибрагимов.

Супруга мастера Регина Камерцель, делится, что желающих отреставрировать самовар в городе много, приезжают починить латунные антиквариаты и из других городов страны. Для кого-то это не просто кухонная утварь, а дорогая сердцу вещь. По мнению Регины именно травяной чай из самовара самый вкусный из всех возможных.

«Вкуснее, чем просто заваренный чай. Во-первых, там появляется вкус дымка — это своеобразный вкус чая. К тому же чай в самоваре долго не остывает. А когда самовар начинает закипать, он издаёт три звука: сначала начинает «петь», потом кипеть, а в финальный момент — бурлить. Наверное, это самый приятный звук»,- говорит супруга мастера Регина Камерцель.

Закипает самовар от 7 до 10 минут, главное правило топить небольшими цепками и не заглядывать в трубу Сегодня самовар не просто предмет быта, а часть истории и семейной памяти. Его бережно хранят, реставрируют и по-прежнему используют по назначению.

Ведь, как говорят ценители, настоящий самовар умеет не только кипятить воду, но и создавать ту самую атмосферу тепла, и домашнего уюта.