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На главную Анонс Дзюдоистки из Шымкента успешно выступили на чемпионате мира

Дзюдоистки из Шымкента успешно выступили на чемпионате мира

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

Два спортсмена из Шымкента успешно выступили на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров, который прошёл в Гуаякиле, Эквадор. Адия Жанахмет завоевала серебряную медаль, а Тогжан Тулебай в составе сборной Казахстана стала чемпионкой мира в смешанных командных соревнованиях.

Спортсменов торжественно встретили в аэропорту Шымкента. Поздравить дзюдоисток пришли родители, тренеры, представители спортивной школы и болельщики.

Адия Жанахмет выступала в весовой категории до 40 килограммов. Шымкентская спортсменка уверенно дошла до финала и завоевала серебро мирового первенства. Для юной дзюдоистки эта награда стала первой медалью чемпионата мира.

Тогжан Тулебай выступила в весовой категории свыше 63 килограммов и вместе со сборной Казахстана завоевала золотую медаль в смешанных командных соревнованиях, став чемпионкой мира.

Таким образом, представительницы Шымкента внесли значительный вклад в результат сборной Казахстана и подтвердили высокий уровень городской школы дзюдо.

На церемонии встречи заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента Бауыржан Алдабергенов поздравил спортсменок с успешным выступлением. Он отметил, что в городе растёт новое поколение талантливых дзюдоистов, и выразил благодарность тренерам и родителям за их вклад в подготовку молодых спортсменов.

С достижениями дзюдоисток также поздравил директор городской спортивной школы №10 Нуржан Рыскиев. Он пожелал им новых побед и успешных выступлений на предстоящих соревнованиях.

Теперь перед шымкентскими спортсменками стоят новые задачи — продолжить подготовку и добиваться высоких результатов на международной арене.

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