Для улучшения микроклимата в Шымкенте, ирригационные каналы заполнили водой

В прошлом, каналы «Шымкент» и «Янги-Чек» практически не функционировали и пересохли, но за последние два года их расчистили и привели в порядок. Искусственные водные артерии способствуют озеленению города и позволяют в жаркую погоду снизить температуру воздуха на 3–5 градусов.

Жители города, проживающие в окрестностях уже заметили положительные последствия от наполнения каналов. В 11-м микрорайоне, наконец-то ожил ирригационный канал «Шымкент». В последние годы он наполнялся только после выпадения осадков.

Теперь, жителям нужно беречь эту водную артерию:

— Раньше воды ведь не было. А сейчас вода есть. В жаркие дни здесь прохладнее.

— Сейчас стало хорошо, вода течёт. Но люди постоянно бросают мусор. Всё время приходится убирать. Стыдно же.

Живительная влага, движущаяся по каналам, помогает не дает зачахнуть в жаркие дни зеленым насаждениям. Их вдоль канала достаточно. Тень от деревьев не дает влаге испарится и таким образом создается тот самый микроклимат. Каналы становятся местом, где можно сделать передышку от жары.

«Почему мы занимаемся улучшением микроклимата? Как вы знаете, июль этого года был очень жарким. Температура воздуха поднималась выше 45 градусов. Во всех центральных и отдалённых районах города работали наши фонтаны. Для детей и жителей были созданы комфортные условия. Таким образом, мы координируем нашу работу и получаем положительные отзывы от жителей», — Абылкаир Онгар, руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента.

Согласно официальным данным, в городе насчитывается 34 канала. Количество фонтанов достигло 103. В этом году на их содержание выделено 309 миллионов теңге.