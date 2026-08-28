Когда помощь приходит

В газете «РАБАТ» мы рассказали о проблеме пенсионерки Светланы Барсуковой, проживающей по улице Тургенева, 75. Из-за летних ливней рухнули стены гаража во дворе ее дома. Ворота оказались заблокированы. Долгое время женщина не могла добиться помощи, к тому же у нее на руках находится парализованный брат…

Нам понадобилось две недели обивать пороги и звонить в различные инстанции…

И вот случилось чудо: в этом деле наконец поставлена точка. Ключевым моментом стало наше обращение за помощью в аппарат акимата Шымкента. У нас уже был опыт конструктивного общения, когда там нам помогли в решении проблемы со сквером в 17 микрорайоне.

Уже на следующее утро сотрудники акимата Туранского района сами вышли на связь. На место прибыли рабочие и техника, которые оперативно убрали руины и завалы. Куратор Туранского района Мурат Ботпаев пообещал также оказать дальнейшую помощь: найти спонсоров для восстановления гаража и помочь привести в порядок дом.

«Спасибо большое всем, кто не остался равнодушным и помог решить мою проблему. Я уже не надеялась, что дело сдвинется с места. Наконец-то все закончилось», — сказала Светлана Барсукова. Старый гараж убрали, а территорию очистили от руин и завалов.

Спасибо аппарату акима города, рабочим КММ «Туран», сотрудникам акимата Туранского района и персонально Мурату Ботпаеву за оперативную реакцию и помощь.

Хочется верить, что такая оперативность и внимание к обращениям жителей станут для акиматов доброй традицией, ведь именно так и должна работать власть, когда человеку действительно нужна помощь.

Эта история еще раз напоминает, что мы не должны оставаться равнодушными к проблемам людей, которые живут рядом с нами. Иногда помощь начинается с простого человеческого участия: стоит заметить чужую беду, не пройти мимо, рассказать о проблеме, обратиться туда, где помогут. Ведь помощь начинается с каждого из нас, а неравнодушие одного человека способно запустить цепочку добрых дел.

Жанна Курманбекова